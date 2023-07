Regione, la “casa” di piazza Castello verso una nuova vita: contatti serrati con la Corte dei Conti. Si punta al 2024

La Corte dei Conti sembra essere orientata a prendere casa nella ex sede della Regione in piazza Castello

Sono passati più di 160 anni, ma a distanza di un secolo e mezzo la Corte dei Conti potrebbe tornare in pieno centro a Torino. Non che se ne sia mai andata dalla Città, ma l’organo di controllo che oggi ha sede in via Bertola potrebbe tra poco trasferirsi nell’ormai ex palazzo della Regione di piazza Castello. Un trasloco veloce, quasi imminente. Entro il 2024.

Contatti serrati

L’ufficialità non è ancora arrivata, ma i contatti per il trasferimento sono serrati. Sfumata l’ipotesi di ospitare l’Authority anti riciclaggio, il piano B della Corte dei Conti in piazza Castello si è rafforzato di giorno in giorno. Oggi, durante il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte per l’esercizio finanziario 2022, è stato lo stesso presidente Alberto Cirio a fare il punto sulla trattativa. “Se il trasferimento avverrà già nel 2024? Loro hanno urgenza di spostarsi, perché devono effettuare dei lavori di adeguamento e, inoltre, essendo pubblici hanno risorse da spendere in tempi brevi”.

"Non si vende la casa in piazza"

Forte la volontà del presidente di “non vendere la casa in piazza”, come spesso nominata dal Governatore la sede di piazza Castello. “In passato si era parlato di una vendita al privato, a catene alberghiere. Noi abbiamo deciso di mantenerla legata al patrimonio pubblico. E’ il motivo per cui abbiamo attivato la trattativa con la Corte dei Conti, con cui stiamo definendo la questione”.