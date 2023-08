Il successo degli "orti che uniscono" di via Franzoj: il verde nel cuore di Torino

Questa mattina il Consiglio Comunale ha effettuato un sopralluogo presso gli orti di via Franzoj. Sono terreni dati in concessione nel 2019 grazie a un bando della Circoscrizione 4. I fondi utilizzati per il progetto, pari a 100mila euro, sono stati donati dall'azienda "Goma" in cambio di due spazi dedicati a un parcheggio e a un passaggio carrabile.

L'associazione Parco del Nobile