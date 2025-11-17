Sicurezza anziani: a Mirafiori un incontro contro truffe e raggiri

Un pomeriggio dedicato alla sicurezza, alla prevenzione e all’ascolto. È l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla stazione dei carabinieri Borgata Lingotto - Torino insieme alla Circoscrizione 2, che venerdì 21 novembre, a partire dalle 15.30, incontrerà i cittadini allo Spazio Anziani di strada Castello di Mirafiori 57/1.

L’appuntamento rientra in un percorso di informazione pensato per aiutare le persone più vulnerabili - in particolare gli anziani - a riconoscere i principali tentativi di raggiro e le modalità con cui truffatori e malintenzionati si presentano, spesso fingendo tecnici, addetti di servizi o persino operatori delle forze dell’ordine.

Come comportarsi

Durante l’incontro, i carabinieri illustreranno comportamenti utili per evitare situazioni di rischio, come verificare l’identità di chi si presenta alla porta, non fornire dati personali o bancari al telefono e chiamare il 112 in caso di sospetto. Sarà inoltre possibile raccontare episodi subiti o dubbi, in un momento di confronto diretto con gli operatori dell’Arma.

“Il modo migliore per difendersi - spiegano -, è conoscere le tecniche dei truffatori e imparare a fermarsi prima di cadere nella trappola”. La Circoscrizione 2 sottolinea invece l’importanza di creare una rete tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine, in un quartiere che punta sempre più sulla prevenzione e sull’informazione per proteggere i residenti più fragili.