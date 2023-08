L'estate resta fresca per qualche giorno: su Torino e provincia le temperature torneranno a salire da giovedì

L'estate prosegue su condizioni gradevoli per i prossimi giorni, a Torino e provincia, ma poi da giovedì le temperature risaliranno sopra la media per il ritorno dell'anticiclone delle azzorre, portando caldo e un po' di afa.

A Torino quindi fino a mercoledì 9 agosto il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature e nubi alte di passaggio. Al pomeriggio possibile sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi alpini ma senza fenomeni di rilievo. Temperature sotto la media del periodo ma con tendenza ad aumentare. Massime che saranno con valori compresi tra 27 e 29 °C, minime fresche ancora domani mattina, poi in aumento, con valori compresi tra 15 e 18 °C.