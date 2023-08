Incidente lungo la Torino-Aosta: auto fuori strada nella scarpata, tre persone ferite

E' stato bloccato il traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente che si è verificato lungo la Torino-Aosta, autostrada A5, in direzione Torino. In particolare, un'automobile è uscita di strada tra Volpiano e Settimo, terminando la sua corsa in una scarpata, ribaltandosi su un fianco.



Sul posto sono intervenuti i soccorsi attraverso ambulanze, elisoccorso e elicottero dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni sono tre le persone coinvolte, ferite e portate in ospedale. Una ragazza è stata portata in codice giallo al Cto, mentre gli altri due - codice giallo e verde - sono al san Giovanni Bosco. L'autostrada è stata chiusa tra Volpiano e Settimo (e viceversa) per agevolare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.