Falchera, accusato di sottrarre soldi, amministratore cerca di dare fuoco a un condomino

Se le riunioni di condominio sono il luogo di litigio (anche aspro) per eccellenza, questa volta alla Falchera le cose potevano finire davvero in tragedia. Dopo ripetute accuse di appropriazione indebita, infatti, l'amministratore che stava tenendo l'assemblea in via Ivrea 18 ha cercato di dare fuoco al condomino che lo metteva alle strette, prima versandogli addosso una borraccia contenente liquido infiammabile e poi con un accendino.



La vittima, avvocato di professione, 56 anni, l'ha scampata per un malfunzionamento dell'accendino, oltre al soccorso che gli è stato immediatamente prestato da altri condomini presenti alla riunione, che sono riusciti a bloccare l'amministratore infuriato.



I carabinieri sono intervenuti e hanno effettuato una perquisizione presso l'ufficio dell'amministratore, 69 anni, in corso Vercelli, trovando una bottiglia contenente liquido infiammabile piuttosto simile a quello utilizzato poco prima. Il liquido, insieme all'accendino e alla borraccia, è stato sequestrato, così come la maglia indossata dalla vittima al momento del diverbio. L'uomo sarà condotto in carcere.