Oroscopo di Corinne: le previsioni delle stelle fino al 18 agosto

ARIETE : Quando si gioca a scacchi con la sorte bisogna esser certi di muovere la pedina giusta al fine di vincere l’ardua partita! Trovandovi in un periodo scarsamente gaudente cercate di aguzzare l’ingegno, mitigare l’impulsività e non scaricare le paturnie su chiunque capiti a tiro! La settimana appare adatta agli scambi, ai colloqui, alle chiarificazioni, ai viaggetti e ai diletti malgrado subentri un tiro mancino da chi meno ve lo sareste aspettati e un annuncio atto a sbalordire.

TORO : Il trigono di Marte regalerà coinvolgimenti amorosi, delle trepide emozioni e una sorpresa talmente eclatante dal rimanere esterrefatti. Dovete solo accantonare sterili scetticismi, confidare nelle vostre potenzialità, ingranare la marcia e partire verso traguardi tanto imponenti quanto meritati! Se un fardello materiale assilla rinverrete l’equo escamotage al fine di recuperare crediti o posticipare un’annosa questione. Ferragosto assai buffo e peculiare. Sbalzi pressori.

GEMELLI : Avete trainato troppo carri, buoi, camminato su ardenti carboni e ingollato rospi per poter oziare sulla riva della flemma…Gradualmente le cose stanno pigliando pieghe diversificate consentendo di tirare ampie boccate di ossigeno e recuperare energia ma non ancora come voi vorreste… La sfrontatezza o la cattiveria di qualcuno spazientirà ma facendo finta di niente vi mostrerete superiori e migliori. Godetevi il ferragosto insieme a chi amate ed organizzate delle belle serate.

CANCRO : Esteriormente risoluti ma interiormente fragili ed emotivi vi preoccuperete per un fracco di cose tendendo a fare di tutta l’erba un fascio, soffrendo di patologie psicosomatiche o prendendovela esageratamente per il contegno di un essere immeritevole della vostra considerazione… Non da escludere nel contempo una visita, un viaggio o il riaccendersi di speranze smarritesi nei meandri dello scoraggiamento. Il ferragosto sarà veramente speciale!

LEONE : L’influsso della Luna, che il 16 agosto si fa nuova nella vostra costellazione, avvallerà inquietudine, un modo di fare un po' recalcitrante ed un compleanno incandescente… Fin qui l’anno non è stato sublime ma vi state riscattando e, verso fine mese, i riscontri saranno tangibilissimi! Performance prettamente estive lambiranno chi è solo o in ferie. Per tutti gli altri si profilando giorni incandescenti, soggiorni in luoghi acquatici o collinari nonché sorprese a gogò…

VERGINE : Questa sembra essere un’estate da appuntare sulla lavagna dei ricordi… Le singolari esperienze tracimano e le oscillazioni umorali pure al punto di non sapere come comportarvi nei riguardi di chi di sbagli ne ha fatti tanti così come vi troverete con un fracco di cose da sbrigare e una storia da definire. Amici da contattare per una pizzetta, una birretta, una cenetta… Per salvaguardare il benessere limitate le prolungate esposizioni al sole e contenetevi nel mangiare.

BILANCIA : Agosto si è stagliato all’orizzonte di iridescenti arcobaleni e ora con il sestile del novilunio del 16 agosto potrete trascorrere attimi decenti insieme a chi diletta a patto di mitigare apprensioni, ansie, agitazioni. Combinate scorribande, viaggetti e, alla faccia della dieta, luculliane abbuffate con contorno di risate … Coltivate altresì un’amicizia infondente positività e a ferragosto, condizioni meteo permettendo, andatevi a fare un bel giretto.

SCORPIONE : Lievemente accigliati non avrete voglia di tante leziosità rispedendo, di conseguenza, al mittente fasulle sviolinate… La settimana però appare ottimale per sollazzarvi, combinare un fuori porta, visitare luoghi ricchi di storia e memoria o andare ai monti o al mare. L’alimentazione andrà sorvegliata: i peccati di gola ne uscirebbero appagati ma lo stomaco, il fegato e l’ago della bilancia no! Con Giove contrario siate accorti sulla strada e nel maneggiare arnesi taglienti!

SAGITTARIO : Battete la fiacca ma, scrollando di dosso il torpore e dandovi una smossa, navigherete in un mare di emozioni… Qualcosa non convincerà nel contegno di un soggetto però, ascoltando l’intuito, troverete conferma a tante dubbiosità! Possibile un piccante scambio di opinioni con chi nel cervello ha solo segatura nonché l’attuazione di un itinerario veramente interessante. Alla faccia di Saturno avverso cavatevi un pallino ed organizzate un ferragosto carino.

CAPRICORNO : Non permettete a chicchessia di tapparvi la bocca: se avete agito in un certo modo é per custodire la vostra e altrui tranquillità… Solfe materiali o personali rifaranno capolino sciupando l’incanto di questi giorni d’estate ma presto vi riscatterete cantando vittoria. Una notizia portante al settimo cielo si alternerà ad un comunicato esiguamente confortante. Se spossati, e con le anime in giostra, evadete dalla routine regalandovi una mini vacanza e non trascurate la salute.

ACQUARIO : Avete ultimamente trangugiato pane e fiele? Allora sappiate che la miracolosa riforma interiore consisterà nell’abbandonare elucubrazioni a favore di un prodigioso menefreghismo. L’essenziale sarà mantenere la calma quando in tanti si opereranno per farvela perdere cominciando a far progetti con chi vi sa amare e rispettare… Se soffrite di depressione debellatela frequentando compagnie burlone e a ferragosto via libera a combini, polentate, grigliate e passeggiate!

PESCI : Confidate nel sestile del pacioso Giove al fine di investire anima e cuore in un agosto tutto da vivere… Qualche nativo la spunterà su nemici ed avversità, otterrà un permesso o benestare, accederà ad una vincita (o altra fonte di introito), scamperà un pericolo o trascorrerà ore frizzanti in mezzo a gente altrettanto spumeggiante malgrado subentrino scocciature o menzogne da conoscenti, parenti o maldicenti… Ferragosto diverso dall’anno scorso. Doloretti sparsi.

Con l’augurio che le stelle di ferragosto, insieme alla Luna, portino a tutti tanta fortuna.