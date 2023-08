Voucher studio 23/24, pubblicate le graduatorie: 3 mila beneficiari in più rispetto al 2022

Pubblicate le graduatorie dei beneficiari, redatte in ordine di ISEE, per il voucher scuola relativo all’anno scolastico 2023/2024. Sono 44.626 coloro che riceveranno un contributo per esercitare il diritto allo studio, di cui 4.242 per il voucher iscrizione e frequenza, da utilizzare per le spese di iscrizione alle scuole paritarie primarie o secondarie di primo e secondo grado. 40.384 studenti riceveranno il voucher spendibile per acquistare libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione e per svolgere attività integrative previste dal piano dell’offerta formativa, oppure per le spese di trasporto.

Le risorse

I contributi

La misura dei Voucher conta su una dotazione finanziaria complessiva di più di 20 milioni di euro, grazie all’integrazione tra risorse regionali e contributo statale per i libri di testo. Rispetto all’assegnazione dello scorso agosto, è cresciuta la platea dei beneficiari: nel 2022 a ricevere il sussidio per l’iscrizione alle scuole paritarie erano stati in 2.941, mentre 38.386 avevano ricevuto il voucher per acquisto di materiale utile alla didattica o per il trasporto. A beneficiare del contributo quest'anno saranno circa 3300 persone in più rispetto al 2022.

I contributi saranno erogati in ordine di graduatoria rispetto all’ISEE, fino a esaurimento delle risorse disponibili. L’importo sarà reso disponibile sulla tessera sanitaria in tempo utile per gli acquisti dei beni o dei servizi. Entro il 31 agosto, i beneficiari riceveranno da Edenred Italia una e-mail con il PIN e tutte le informazioni necessarie per utilizzare il voucher. Per verificare lo stato della domanda, consultare le graduatorie pubblicate sul sito web della Regione Piemonte alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2023-2024

oppure collegarsi al portale PiemonteTu, sezione Istruzione, all'indirizzo https://secure.sistemapiemonte.it/asturd/home scegliendo l'opzione "verifica stato domanda".