Sempre più donne in un artigianato piemontese che cerca di resistere alla crisi (ma gli stipendi devono essere uguali agli uomini)

Fragili, ma anche resilienti. E, però, pure "imprevidenti". Sono queste le tre caratteristiche delle piccole e micro imprese secondo CNA Piemonte , che questa mattina ha continuato le sue celebrazioni per i 50 anni di attività. E se i primi due concetti sono piuttosto intuibili in un momento economico così complesso, la terza riguarda il futuro: calo demografico, ma anche passaggio generazionale. Due aspetti su cui le aziende faticano ancora a pianificare con chiarezza, aspettando piuttosto che il problema si ponga in maniera concreta e non più rimandabili.

"Il recente passato ci ha fatto vivere momenti tanto gravi, quanto inaspettati - dice Giovanni Genovesio, presidente di CNA Piemonte -. Non ne siamo ancora fuori e quindi, oltre a festeggiare, dobbiamo analizzare la situazione. Ci sono problemi di credito, ma non solo. Abbiamo dovuto affrontare problemi come il Superbonus, con effetti a volte non risolvibili perché si sono cambiate le regole in corsa. E poi c'è il problema della carenza di manodopera sul mercato del lavoro. Servono percorsi di buon senso che ci permettano di lavorare con più serenità". Sulla transizione ecologica, "tutti noi con grande senso di responsabilità, abbiamo a cuore il tema dell'ambiente. Ma serve un percorso che permetta la riconversione. E non siamo così convinti che il 2035 possa essere una data per azzerare il motore endotermico. Un'impostazione così rigida mette a repentaglio la salute delle nostre aziende e crediamo ci possano essere alternative all'elettrico".