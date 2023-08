Ad agosto i negozi del centro di Torino sono “aperti per ferie” (ma non troppo)

Ad agosto i negozi del centro di Torino sono “aperti per ferie”: o almeno così si direbbe, passeggiando nelle principali vie dello shopping. Aperti ma non troppo, però, perché sono comunque molti i gestori di attività commerciali che non hanno rinunciato alle vacanze nelle due settimane centrali del mese.

Le principali vie dello shopping

In linea generale, per quanto riguarda via Roma, via Garibaldi e via Lagrange la tendenza è la stessa: oltre alle catene e ai grandi marchi che ormai occupano la stragrande maggioranza delle vetrine, sempre aperti anche durante le festività nel resto dell'anno, tra gli altri negozi più o meno indipendenti c'è una divisione pressoché paritaria tra aperture e chiusure. Tra chi ha abbassato le serrande, comunque, sono in tanti quelli che hanno optato per rientrare prima o partire solo dopo Ferragosto; tutto questo, probabilmente, per merito del discreto numero di turisti presenti al momento in città.

Le vie e i quartieri limitrofi

Discorso diverso per le vie limitrofe e secondarie, per via Po e per i quartieri adiacenti come Vanchiglia, dove l'influenza delle catene e dei grandi marchi è decisamente minore: qui, infatti, il numero delle attività chiuse per ferie cresce notevolmente con alcune aree letteralmente deserte rispetto al solito viavai di cittadini intenti a far spese o a passeggiare.