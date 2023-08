Controlli auto prima di un viaggio: quali sono quelli essenziali?

Prima di partire per le tanto agognate vacanze estive, o per un viaggio di lavoro, è molto importante effettuare una serie di controlli sulla propria vettura. L'obiettivo, infatti, dev'essere quello di mettersi al volante potendo contare sul fattore sicurezza, fondamentale quando si viaggia sulle quattro ruote. Per questo motivo, oggi scopriremo insieme quali sono i check essenziali da fare sul proprio veicolo prima di partire.

Verifica della revisione periodica e assicurazione

Prima di pensare alle vacanze, occorre verificare se si è in regola con la revisione periodica del veicolo. Non solo per una questione di sicurezza in strada, ma anche per via delle possibili sanzioni pecuniarie in caso di controllo da parte della Polizia. Le verifiche "cartacee" sono essenziali anche per quel che riguarda altri documenti, come nel caso della polizza assicurativa. Nello specifico, bisogna sincerarsi che quest'ultima non scada proprio durante il periodo del viaggio, dato che queste polizze non prevedono il rinnovo automatico per tacito assenso.

Certo, le società assicurative sono obbligate per legge a fornire un periodo di tolleranza di 15 giorni. Di contro, non conviene mai arrivare fino a questo punto: meglio studiare la situazione e organizzarsi di conseguenza, rinnovando il contratto nel caso vada in scadenza.

L’imminente scadenza della polizza può essere un buono stimolo per valutare un cambio di compagnia: scegliere un’assicurazione online rende molto più breve l’iter burocratico, evitando ritardi nella partenza. Se il contratto è in via di scadenza e le vacanze sono vicine, stipulare un’assicurazione auto con Zurich Connect o con altre compagnie online può essere la soluzione.

Controlli agli pneumatici, ai fari e ai tergicristalli

Lo step successivo riguarda la messa a punto del veicolo. Questo si traduce in una serie di controlli specifici, fondamentali per poter guidare la vettura in totale sicurezza. Si parte dagli pneumatici, che devono essere gonfiati con la giusta pressione, che dovrebbe essere compresa tra i 2 e i 3 bar. Inoltre, le gomme devono avere un battistrada con un solco pari ad almeno 1,6 millimetri per legge. Il tutto per non compromettere la tenuta su strada della nostra auto.

Anche i fari ricoprono un ruolo essenziale per la sicurezza: un'illuminazione corretta consente infatti di rilevare per tempo gli eventuali ostacoli in condizioni di buio, e permette alla nostra auto di essere visibile agli altri veicoli. Infine, bisogna assicurarsi che i tergicristalli siano in buone condizioni, con la necessità di sostituirli nel caso siano usurati.

Controllo della meccanica e del motore

È consigliabile verificare sempre il livello dell'olio, per prevenire danni al motore. Insieme all'olio, è importante controllare anche il liquido dei freni, oltre ovviamente alle pastiglie e ai dischi, la cui integrità è fondamentale per poter evitare qualsiasi rischio di incidente. Naturalmente è bene fare anche un check della batteria, e sottoporre l'auto nel suo complesso ad un'ispezione attenta del proprio meccanico di fiducia.

Verifica dell'impianto dell'aria condizionata

Infine, per godersi un viaggio confortevole, è opportuno controllare che l'aria condizionata funzioni senza problemi. Un'improvvisa avaria potrebbe infatti causare parecchi fastidi al conducente e ai passeggeri, specialmente se si parla dei viaggi in piena estate. Una volta eseguito il controllo, conviene anche sostituire i filtri anti-polline, per respirare aria pulita all'interno della vettura. È importante non sottovalutare elementi prima di partire.