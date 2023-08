Confagricoltura Torino: "In calo le produzioni e i prezzi di frumento tenero e orzo"

"Le mietitrebbiatrici sono finalmente in funzione e inizia la raccolta dei cereali autunno-vernini. Attualmente, quindi, si dispone di sole stime sulla produzione e queste non sono positive sia relativamente ai quantitativi che ai prezzi" così Confagricoltura Torino.

Allarmante è la situazione dei prezzi: rispetto allo scorso anno si registra per l’orzo una diminuzione del 45%, con un prezzo per i leggeri dai 160 – 170 €/t e per le varietà pesanti da 180 – 190 €/t; lo scorso anno i prezzi erano rispettivamente 300 – 310 €/t e 320 – 330 €/t. Per il frumento tenero le prime stime parlano di una diminuzione del 35% rispetto allo scorso anno.