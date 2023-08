Lavoro: Città metropolitana di Torino cerca ingegneri e funzionari amministrativi

La Città metropolitana cerca ingegneri e funzionari amministrativi e ha pubblicato cinque avvisi di mobilità esterna.

In particolare i tre avvisi per mobilità esterna degli ingegneri sono per la ricerca di un ingegnere energetico, uno strutturista e uno antincendio (Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione - ex cat. D) da inserire a tempo indeterminato e pieno.

Per quanto riguarda i profili amministrativi gli avvisi di mobilità volontaria esterna sono per inserire a tempo indeterminato e pieno due istruttori amministrativi o contabili (Area degli istruttori - ex cat.C): uno dei due avvisi è riservato agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 68/1999 art. 1, c. 1



La scadenza di presentazione telematica delle domande è entro le ore 12 del 15 settembre 2023.

Indispensabile avere lo Spid.

Per il dettaglio dei bandi , i requisiti richiesti e per le domande di presentazione:

trasparenza.cittametropolitana.torino.it/bandi-concorso