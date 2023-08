Gas russo, ad agosto record di importazioni nei Paesi UE

Nei primi giorni di agosto si è registrato un volume record di gas russo in entrata nello spazio UE. Già nella seconda metà di luglio, il flusso in arrivo dalla Russia aveva cominciato ad aumentare, fino a raggiungere la cifra di 51,3 milioni di metri cubi. Come riporta il sito Strumenti Politici, è il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2022 ed è comunque più di quanto era stato previsto. Il gas giunge tramite il gasdotto TurkStream, che taglia in diagonale il Mar Nero ed è operato da compagnie turche e russe. Ankara non partecipa alla campagna sanzionatoria occidentale, dunque acquista serenamente il combustibile dalla Russia e lo trasporta fino ai punti di sbocco come quello situato in Bulgaria. Risulta quasi impossibile per i controllori UE stabilire se il gas venduto dai turchi sia quello russo, vietato, oppure quello dell’Azerbaigian o dell’Iran. Di fatto, però, ai governi dei Paesi membri della UE sta bene così. Infatti bisogna pensare a come scaldarsi nei mesi freddi: oggi le riserve europee sono state riempite all’87%, ma si vuole arrivare al 90%. Fortunatamente, le necessità dei cittadini e dell’industria vincono sulle posizioni ideologizzate. Gli undici pacchetti di sanzioni finora approvati da Bruxelles presentano una serie di deroghe e di “buchi” che permettono di continuare a importare una certa quantità di risorse energetiche dalla Russia, al di là di tutte le dichiarazioni di intenti dei vertici della Commissione. Ed è anche per le esigenze di determinati settori, in grado di fare pressioni politiche a livello continentale: si tratta per esempio dell’industria nucleare, quella francese in particolare, e del gruppo che controlla i diamanti, con sede in Belgio. Costoro sono riusciti a tenere il proprio ambito al di fuori dalla lista nera delle sanzioni.