La forza del team building: unire le persone per il successo aziendale

Il team building è un volano per il successo aziendale. Rafforza la coesione, migliora le performance dei dipendenti, sviluppa attaccamento verso il progetto.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica delle attività, descrivendo le modalità con cui impatta sulle dinamiche intergruppo, elencando i benefici.

In chiusura, parleremo di BgBuilding, una delle migliori imprese specializzate nelle attività di team building .

Il team building, uno strumento di coesione

Il team building punta ad aumentare le chance di successo dell’intera azienda attraverso il rafforzamento dei gruppi di lavoro, mediante la creazione di legami solidi tra i dipendenti.

Si basa sul principio secondo cui la coesione di un gruppo produce risultati superiori alla somma dei risultati che i membri possono raggiungere individualmente.

Si basa anche su un altro principio, molto interessante: più che il dialogo - comunque fondamentale - a determinare la creazione di legami è la condivisione di esperienze. Da qui, la struttura di ogni attività di team building degna di questo nome: l’organizzazione di eventi, situazioni, attività che possano coinvolgere i dipendenti a più livelli: sociale, emotivo, finanche intellettuale.

Le attività di team building sono numerose, ecco una panoramica di quelle più praticate.

Problem solving . Sono le attività più semplici in quanto consistono nella presentazione di una sfida, la quale può essere vinta solo mediante uno sforzo collettivo.

Giochi di ruolo. I partecipanti incarnano dei personaggi e partecipano a una storia. Questo tipo di attività diverte, aiuta ad abbattere le barriere, stimola la cooperazione.

Attività all’aria aperta. In genere molto sfidanti, queste attività prevedono giochi e somministrano delle vere e proprie avventure. Rafforzano il gruppo attraverso la cooperazione e la condivisione di emozioni positive.

Workshop e seminari . Lo scopo di queste attività è formare e allo stesso tempo trasmettere valori utili allo sviluppo dell’azienda. Se ben organizzati e condotti possono tradursi in esperienze coinvolgimenti (anche a livello emotivo).

I benefici del team building

Alla luce di quanto descritto fin qui, si intuiscono i benefici del team building. E’ comunque utile presentarli uno per uno.

Rafforzamento della comunicazione. I partecipanti imparano a conoscersi e quindi a dialogare. Un’abilità utile nella vita di tutti i giorni e nello svolgimento delle attività aziendali.

Creazione di un ambiente sereno. Attraverso la formazione di legami si crea un ambiente di lavoro sereno, in cui tutti sono a proprio agio con tutti, le tensioni sono rare e anche qualora emergessero verrebbero ricomposte in fretta.

Aumento della produttività. Un ambiente di lavoro sereno, frequentato da lavoratori che si conoscono bene e si stimano, è un toccasana per l’azienda. Le performance migliorano, i risultati aziendali vengono raggiunti più in fretta. Insomma decreta il successo dell’azienda.

A chi rivolgersi

Il team building non si improvvisa. E’ d’altronde è una risorsa che viene studiata e implementata ormai da parecchi decenni. Ha attraversato alcune evoluzioni, ha usufruito di studi di sociologia, è stata raffinata.

In genere, chi prova ad agire da “team builder” senza averne le competenze ottiene risultati contrastanti, addirittura controproducenti. E’ dunque evidente come le attività di costruzione dei gruppi debbano essere delegate a specialisti, ovvero a imprese che fanno questo di mestiere. In Italia ce ne sono tante, ma alcune performano peggio delle altre. Scegliere è difficile, spesso ci si rende conto dell’inconsistenza del servizio a danno già avvenuto.

Tanto vale tagliare la testa al toro, dunque, e rivolgersi direttamente a uno dei leader di settore. Stiamo parlando di BgBuilding.

BgBuilding opera a Milano, Torino e Lisbona. Organizza attività di team building di vario genere. L’offerta, da questo punto di vista, è straordinaria e spazia dalle attività all’aria aperta alle attività in ufficio, dagli eventi formativi a quelli di carattere etico-solidale.

Adotta un approccio singolare, che la contraddistingue rispetto alle altre imprese. Infatti, interloquisce con i responsabili d’azienda in fase di organizzazione, assegnando loro una importante voce in capitolo. In tal modo, gli eventi e le attività vengono cucite addosso al team, risultando per esso significative ed efficaci.

Sullo sfondo, un know-how straordinario, costruito sulla scorta di una lunga esperienza e di uno spirito di osservazione clinico, tale da determinare una visione chiara e limpida delle dinamiche intergruppo. Queste vengono stimolate, corrette e reinterpretate per raggiungere gli obiettivi di produttività dell’azienda.