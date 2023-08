5 motivi per regalare calendari e agende personalizzate online a fine anno a clienti e collaboratori

È consuetudine per molte aziende fare un regalo ai propri clienti e collaboratori alla fine dell’anno. Questo è allo stesso tempo un modo per ringraziarli per la fiducia e la fedeltà mostrata all’azienda e un modo per farli sentire speciali e continuare a rafforzare il loro rapporto con l’azienda. Tra i gadget aziendali personalizzati che le aziende sono solite scegliere per i regali di fine anno ci sono in genere penne personalizzate con logo aziendale, portachiavi personalizzati, negli ultimi anni si sono aggiunti gadget tecnologici come i caricabatteria e le pendrive personalizzate. Ma i regali evergreen, quelli che alla fine dell’anno vanno per la meglio sono i calendari e le agende personalizzate online.

Nonostante siano gadget tradizionali e molto semplici, calendari e agende personalizzate online hanno un enorme potenziale nel rendere riconoscibile e memorabile l’azienda, fidelizzare i clienti e attirarne di nuovi. In questa guida vi daremo 5 motivi principali per i quali sono preferibili ad altri gadget personalizzabili e il vantaggio competitivo che offrono alla vostra azienda quando li inserite nella vostra strategia pubblicitaria.

Il ruolo di agende e calendari personalizzati in una strategia pubblicitaria

La personalizzazione delle agende e dei calendari vi consente di distinguervi dalla concorrenza, rendendovi riconoscibile la vostra attività tra tante altre. Inoltre agende e calendari personalizzati offrono un'opportunità unica di promozione del vostro marchio in modo tangibile e duraturo che non solo mantiene il vostro marchio in vista del vostro pubblico di riferimento per tutto l'anno, ma serve anche come promemoria costante dei vostri prodotti o servizi. Si tratta di articoli personalizzati che vengono usati quotidianamente da una larga fascia di persone: indipendentemente dall’occupazione lavorativa, dall’età, dal sesso, agende e calendari sono usati e consultati giornalmente. Nonostante la tecnologia ci permetta di avere agende e calendari consultabili online o tramite un’app, calendari e agende cartacee sono comunque intramontabili perché, in borsa, sulla scrivania o appesi alla parete sono sempre sotto lo sguardo dei clienti e dei collaboratori a cui li regalate e non passano di certo inosservati agli occhi di potenziali clienti che si possono trovare nei paraggi.

I vantaggi di calendari e agende personalizzate online rispetto ad altri strumenti promozionali

Anche in confronto a strumenti di marketing digitali, come annunci online o social media, i calendari e le agende personalizzate online risultano ancora oggi una scelta promozionale vincente:

quando le persone utilizzano quotidianamente un'agenda o consultano un calendario, vengono costantemente esposte a tutto ciò che riportano. Nel caso di agende e calendari personalizzati con il vostro marchio, quest’ultimo insieme alle informazioni di contatto associate ad esso rimangono bene in vista, aiutando a mantenere la vostra attività al centro dell'attenzione e a creare un legame emotivo con i vostri clienti

offrono un'esperienza più tangibile e autentica: sono più di semplici strumenti per tenere traccia degli appuntamenti e delle date importanti. Sono delle vere e proprie opportunità di promuovere la tua attività e creare una connessione diretta con il tuo pubblico di riferimento, facendo sentire clienti e collaboratori speciali e apprezzati, creando un senso di fedeltà e di affinità con il vostro marchio. Quando le persone ricevono un'agenda personalizzata o un calendario con immagini che riflettono i loro interessi, si sentono parte di una comunità e sono più propensi a rimanere fedeli alla vostra azienda nel tempo

offrono un'ampia gamma di possibilità creative per mettere in mostra il vostro marchio e i vostri prodotti o servizi: dalla scelta del materiale e del design, alla personalizzazione dei contenuti, alle opzioni di stampa e distribuzione, le agende e i calendari personalizzati ti consentono di creare un prodotto unico e distintivo che rappresenti al meglio la tua attività

calendari e agende personalizzate online possono essere progettati in modo da offrire spazi dedicati per inserire, oltre al tuo logo, i dati di contatto e persino messaggi di benvenuto o citazioni ispiratrici o consigli utili. Questo non solo consente ai destinatari del regalo di avere a portata di mano informazioni importanti, ma crea anche un legame emotivo tra il vostro marchio e il pubblico. I calendari personalizzati possono anche essere progettati con immagini o grafiche che rappresentano i tuoi prodotti o servizi, offrendo una visualizzazione costante del tuo marchio nel corso dell'anno

sono gadget aziendali personalizzati economici ma a grande impatto: il loro costo è basso e si abbassa al crescere del volume di produzione. Allo stesso tempo hanno una grande capacità di dare visibilità all’azienda.

Come progettare e creare i migliori calendari e agende personalizzate online

Una volta compresi i vantaggi di creare calendari e agende con il logo della vostra azienda, vi potreste chiedere a chi rivolgervi per creare i vostri per il 2024. Shop for shop è un’azienda che opera da anni nella realizzazione di tutti i gadget personalizzati di cui si è parlato all’inizio di questo articolo e di tanti altri. È specializzato nella realizzazione di calendari e agende personalizzate online, mette a disposizione un ampio catalogo di articoli personalizzabili ed è in grado di fornirvi tutta l’assistenza di cui potreste aver bisogno dalla progettazione alla consegna. Questo il link per i vostri calendari e agende personalizzate online su Shop for shop. Utilizzando il coupon “tosc23” riceverai uno sconto di -10€ sul tuo ordine di agende e calendari, il codice è valido fino al 30 settembre 2023.