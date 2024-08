Hanno rubato da un negozio vari utensili, per un valore totale di 102 euro: per questo, due italiani di 47 e 41 anni sono stati fermati per furto aggravato in concorso.

I due soggetti hanno agito in un esercizio commerciale di Collegno, rimuovendo le placche antitaccheggio.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio.