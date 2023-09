Santena, autocisterna si ribalta in un campo: lungo intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza; traffico in tilt

Sono durate a lungo, da mezzogiorno alle 18.30 di oggi, le operazioni di messa in sicurezza di un'autocisterna per il trasporto di idrocarburi che si era ribaltata in un campo dopo essere uscita di strada.

L'incidente è avvenuto questa mattina a Santena, in via Circonvallazione. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino sono prontamente intervenute. All'interno, un carico di olio lubrificante non consentiva di effettuare in sicurezza le operazioni di recupero con le autogru. Sul posto la squadra 22 e quella dei volontari di Carmagnola, il nucleo NBCR e quello travasi per le operazioni di svuotamento della cisterna. Intervenuti anche la polizia municipale e i tecnici ambientali del Comune.

Forti disagi al traffico per tutta la giornata