Bigliettopoli, confermata l'assoluzione per Giulio Muttoni

Giulio Muttoni, all'epoca dei fatti patron della società promotrice di eventi Set Up Live, ha visto chiudersi davanti alla Corte d'Appello di Torino il processo Bigliettopoli, come riporta l'agenzia di stampa Ansa. "Non nascondo un po' di amarezza - ha dichiarato - Ho dovuto rinunciare alla mia attività professionale, chiudere tre aziende, le due principali multinazionali con cui lavoravo mi hanno abbandonato dalla mattina alla sera, con una telefonata".

Inammissibile il ricordo della procura

I giudici di secondo grado hanno dichiarato "inammissibile" il ricorso presentato dalla procura contro la sua assoluzione in primo grado. Una decisione conseguenza della rinuncia all'appello da parte della procura generale, che ha valutato come non sussistenti i presupposti per proseguire l'azione penale. Diventa così definitiva l'assoluzione del 26 marzo dello scorso anno.