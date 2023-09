Asset APS rilancia il progetto “Ri-Parco da qui…Olisticamente”: una intera giornata dedicata al benessere psico-fisico

Asset APS, all’interno del progetto “Ri-Parco da qui…Olisticamente”, ha organizzato per sabato 16 settembre al Parco Robinson di Chieri (viale Fiume, incrocio con Via Fea) un’intera giornata dedicata al benessere psico-fisico.

La giornata intitolata “Le Radici del Ben-Essere, dalla cura di sé allo sviluppo del sé” prevede la possibilità di partecipare a una serie di attività condotte da professionisti del benessere: si inizierà alle ore 9.00 e si terminerà alle ore 18.30. Tra le attività a cui si potrà partecipare trattamenti Shiatsu (per grandi e piccini), iridologia, yoga, mindfulness, cromoterapia, arteterapia, movimento consapevole, floriterapia. Una proposta molto ricca pensata per far conoscere o approfondire pratiche volte a migliorare il proprio benessere.

Per Asset Aps la giornata “Le Radici del Ben-Essere” del 16 settembre rappresenta un’opportunità per conoscere, sperimentare e beneficiare di “saperi” volti al benessere psicofisico dei partecipanti. Offre poi anche una duplice occasione: valorizzare il Parco Robinson, bene comune dal 2018, attraverso l’organizzazione di attività volte a favorire la diffusione della cultura della cura e sviluppo del sé intesa come condizione necessaria per fare Bene comune.