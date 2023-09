Il traffic scanner inchioda 93 'furbetti del volante' a Grugliasco

È terminata la sperimentazione dell'utilizzo dello strumento denominato Traffic Scanner utile alla rilevazione del transito sul territorio comunale di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e revisione periodica. A partire dal primo settembre 2023 lo strumento è ufficialmente in dotazione alle pattuglie di polizia locale.

"L'uso quotidiano - spiegano il comandante della Polizia locale di Grugliasco e il sindaco di Emanuele Gaito - consentirà al personale di polizia stradale, mediante un tablet fornito di sistema collegato ai varchi comunali, di accertare in tempo reale le gravi violazioni di mancata assicurazione e revisione. Il tutto per una maggiore sicurezza dei cittadini".

I dati stilati dalla Polizia locale di Grugliasco non sono incoraggianti: dal 14 luglio 2023 al 1 settembre sono state accertate e contestate 57 violazioni di copertura assicurativa (con conseguente fermo amministrativo del mezzo e sanzione pecuniaria entro 5 giorni pari a 886 euro). Di questi sono satti dissequestrati 36 veicoli, per i quali sono stati effettuati sia il pagamento della sanzione sia la relativa copertura assicurativa; 161, invece, le violazioni accertate e contestate per assenza di revisione periodica con conseguente sospensione temporanea della circolazione del veicolo e sanzione pecuniaria entro 5 giorni, pari a 121 euro.