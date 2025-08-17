Olga Mararenko: la voce del russo a Torino

C’è un filo invisibile che unisce il cuore della Russia ai palazzi storici di Torino. È il filo intrecciato da Olga Mararenko, nata nel 1966 a Kostroma, in una famiglia russo-ucraina, e oggi una delle traduttrici russo-italiano più stimate e richieste in Piemonte. La sua è una di quelle storie che partono da lontano e si costruiscono con pazienza, studio e passione, attraversando le pieghe della storia, della lingua e dell’anima.

Laureata in filologia russa all’Università Statale di Kostroma, Olga si è formata in un’epoca di grandi cambiamenti: erano gli anni della perestrojka, le frontiere cominciavano ad aprirsi e il mondo a est respirava un’aria nuova. Proprio a Mosca, dove si era trasferita per lavorare, Olga conobbe un gruppo di studenti italiani venuti per imparare il russo. Da quelle amicizie, nate tra vocabolari e lettere scritte a mano, si aprì un sentiero che l’avrebbe portata in Italia.

Nel 1992, grazie a uno di quegli incontri diventati affetto e poi amore, Olga arrivò a Torino, dove avrebbe trovato una nuova casa e una nuova lingua da abbracciare. Un anno dopo si sposò e iniziò una vita in bilico tra due mondi, senza mai dimenticare il proprio.

Oggi, dopo più di trent’anni di vita in Italia, Olga è una professionista poliedrica: traduttrice tecnica e giurata, insegnante, interprete per tribunali, notai e prefetture, punto di riferimento per la comunità russofona del Nord Italia.

"Le lingue non sono solo strumenti di comunicazione, ma ponti tra persone", racconta con un sorriso che tradisce fierezza e umiltà. Dal 1995 si dedica alla traduzione professionale, collaborando con aziende, enti e realtà tecniche come la SARA S.r.l., specializzata nella progettazione di estrusori. Nel frattempo ha mantenuto vivo il legame con la lingua russa insegnandola presso l’Associazione della Comunità Russa di Torino*, dove è attiva dal 2010.

Il suo nome compare negli elenchi ufficiali della Camera di Commercio di Torino, nel Tribunale Ordinario, nel Tribunale dei Minori e presso la Prefettura, dove partecipa come interprete alle audizioni della Commissione Territoriale per l’asilo politico. È spesso presente nelle aule di giustizia per assistere cittadini russofoni in procedimenti penali, ma anche in atti notarili, in particolare con la notaia Elena Simoncilli, specializzata in compravendite con clienti stranieri.

Ma Olga non è solo una traduttrice: è una mediatrice culturale, una consulente fidata per molti connazionali che si rivolgono a lei per questioni legali, linguistiche o semplicemente per orientarsi in un Paese straniero. Li accompagna anche nelle visite immobiliari, offrendo supporto linguistico e pratico.

Nel 2024 ha aggiunto un altro tassello al suo percorso, ottenendo la certificazione di esaminatrice del TORFL – il test ufficiale di lingua russa – dall’Università Statale di San Pietroburgo, con cui ha avviato una collaborazione ufficiale. A giugno 2025 ha presieduto il suo primo esame come referente del centro SADKO di Genova.

In famiglia, la passione per le lingue è diventata un patrimonio condiviso. Il marito ha imparato il russo, il figlio – oggi studente di medicina – parla quattro lingue. In casa si passa con naturalezza dal russo all’italiano, unendo mondi come se fossero una sola cosa.

"Ho sempre tanto da fare — scuola, traduzioni, esami, udienze...", dice ridendo. "Ma è un lavoro che mi appassiona, perché ogni parola che traduco è anche un pezzetto della mia storia".

Родом из Костромы, Ольга Мараренко уже более 30 лет живёт в Италии и стала одним из самых востребованных русско-итальянских переводчиков в Турине. Её профессиональный путь охватывает преподавание, судебный перевод, сертификационные экзамены, работу с нотариусами, государственными учреждениями и поддержку соотечественников в самых разных сферах жизни.

Ольга Мараренко родилась 27 февраля 1966 года в городе Костроме, в русско-украинской семье. С 1983 по 1988 годы обучалась на филологическом факультете Костромского Государственного Университета имени Н. А. Некрасова по специальности преподаватель русского языка и литературы. Это был исторический период начала перестройки в СССР, когда впервые открылись внешние границы.

После окончания университета Ольга переехала в Москву, где начала работать в коммерческих структурах. Именно в столице она познакомилась с группой итальянских студентов, проходивших обучение на курсах русского языка. Завязались тёплые дружеские отношения, многие из которых продолжились перепиской после возвращения студентов в Италию.

С одной из итальянских девушек, проживавшей в Турине, переписка переросла в личную встречу — сначала она приехала в Москву, а затем пригласила Ольгу в гости в Турин. Именно там Ольга познакомилась с её двоюродным братом, с которым у неё завязались романтические отношения. В 1992 году Ольга переехала в Италию, а уже в 1993 году они поженились. С тех пор она постоянно проживает в Турине.

В совместном браке у Ольги родился сын. Сейчас ему 19 лет, он завершил первый курс медицинского факультета туринского университета. Он свободно владеет итальянским и русским языками, а также немецким и английским. Муж Ольги также выучил русский язык ещё в начале их отношений, и в семье принято общаться на обоих языках, свободно переходя с одного на другой.

Свою профессиональную карьеру в Италии Ольга начала с работы в строительной фирме, которая занималась проектами по реконструкции банков в Москве. Получив ценный опыт, она начала получать предложения на работу в качестве переводчика в различных организациях Турина.

С 1995 года Мараренко Ольга активно занимается переводческой деятельностью. В период с 2018 по 2022 годы она работала в технической кампании Sara s.r.l. — инженерном проектном предприятии, которое занимается разработкой экструдеров для переработки пластиковых материалов. Здесь Ольга освоила технический перевод, дополнив свои лингвистические навыки технической терминологией.

С 2010 года Ольга начала преподавать русский язык как иностранный при Ассоциации русской общины Турина (Comunità russa di Torino), где работает по сей день. Во время пандемии COVID-19 она успешно перешла на онлайн-преподавание и продолжает его до настоящего времени.

В 2018 году Ольга сдала экзамены в Торгово-промышленной палате Турина и была включена в официальный список русско-итальянских переводчиков и экспертов. В том же году она была зарегистрирована в качестве технического переводчика в суде общей юрисдикции города Турина, а также в ювенальном суде региона Пьемонт и Валле-д'Аоста.

Мараренко Ольгу часто приглашают в суд для участия в судебных процессах русскоговорящих граждан, как правило это уголовное судопроизводство, где приходится выступать переводчиком в судебных заседаниях, в прокуратуре на следственных действиях, при допросах. Также она активно сотрудничает с нотариусами, в частности с Эленой Симончелли в Турине, сопровождая сделки по покупке недвижимости русскоязычными гражданами.

Среди прочих направлений её переводческой деятельности — работа в территориальной комиссии префектуры Турина, рассматривающей заявления о предоставлении политического убежища или специальной защиты. Ольга участвует как официальный переводчик при рассмотрении дел русскоязычных заявителей.

Хобби Ольги также связано с её профессиональной деятельностью: она охотно помогает соотечественникам при просмотре объектов недвижимости, консультирует и сопровождает их в процессе покупки.

В 2024 году Ольга прошла курсы тестеров ТРКИ (TORFL = Test of Russian as a Foreign Language) в Санкт-Петербургском Государственном Университете и получила сертификат, подтверждающий её право принимать экзамены по русскому языку как иностранному с возможностью выдачи официального сертификата от уровней А1 до С1. По завершении курса она заключила соглашение с университетом о проведении экзаменов на базе сертификационного центра SADKO в Генуе. Первый экзамен под её руководством состоялся 2 июня 2025 года.

"Работы у меня всегда много — переводы, школа, онлайн обучение, языковые экзамены, выезды к нотариусам и с клиентами. Наиболее свободный период — это лето, когда отсутствует обучение языку в школе," — с улыбкой рассказывает Ольга.

Сегодня Ольга Мараренко — востребованный профессионал, авторитетный переводчик, педагог и эксперт, к которому обращаются не только представители русскоязычного сообщества Турина, но и государственные и судебные учреждения. Связаться с ней можно по электронной почте: o.mararenko@gmail.com.