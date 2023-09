Supermercato Crai di Corso Svizzera chiuso senza spiegazione, protesta delle dipendenti: "Ferie forzate, vogliamo risposte" [VIDEO]

"Punto vendita chiuso per riparazioni" cita il cartello appeso al supermercato Crai di Corso Svizzera, ma i lavori non si vedono e le dipendenti chiedono spiegazioni. Messe in ferie forzate dal 6 settembre senza alcun chiarimento, le sette lavoratrici del Panda Market - proprietario del negozio Crai in questione - hanno dichiarato lo stato di sciopero e organizzato un sit-in e volantinaggio di fronte alle saracinesche abbassate, supportate dal sindacato Si Cobas.

A preoccupare Rita, Liliana e le colleghe è il silenzio dell'azienda e il non avere certezza del futuro. Le ferie imposte a causa della chiusura sono la ciliegina sulla torta, dicono, visto che d'estate a causa di carenza del personale ad alcune di loro erano state negate. "Ad oggi siamo in ferie forzate - raccontano - messe in un angolo senza nessuna spiegazione. Vogliamo il nostro posto di lavoro, essere reintegrate qui o in altri negozi".

Tramite il sindacato è stato aperto un tavolo di incontro dove discutere non solo del caso della chiusura, ma dove le lavoratrici rivendicano anche anni di sfruttamento con salari bassi, orari massacranti e organici inadeguati. Grazie alla protesta, le dipendenti e Si Cobas hanno ottenuto l'apertura del tavolo con Panda Market.