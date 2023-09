Il cinema che ha fatto storia: domenica 24 settembre torna il Torino d'Argento Tour Locations

Torna domenica 24 settembre il Torino d'Argento Tour Locations. Dopo la doppia edizione del 2022, che ha portato i partecipanti anche alla grande mostra Dario Argento The Exhibit al Museo Nazionale del Cinema, il tour guidato da Pupi Oggiano e Gabriele Farina torna alla sua formula tradizionale.

Un'intera giornata per le strade di Torino sulle tracce dei film di Dario Argento. In collaborazione con Linea Verde Viaggi, Oggiano e Farina porteranno i partecipanti sulle locations utilizzate dal maestro del brivido nei suoi sette film girati a Torino. Da “Il gatto a nove code” a Quattro mosche di velluto grigio”, da “Profondo rosso” a “Non ho sonno”, passando per “Ti piace Hitchcock?”, “La terza madre” e “Giallo” sarà ancora una volta un lunga camminata ricca di curiosità particolari dai set.

La partenza è prevista alle 8.30 in piazzale Duca d'Aosta e l'arrivo quasi dieci ore dopo, intorno alle 18, al Cinema Massimo, proprio sotto la Mole Antonelliana.

E qui comincerà la seconda parte dell'incredibile giornata. Al cinema verrà infatti proiettato “MDC – Maschera di cera”, film prodotto da Dario Argento e diretto da Sergio Stivaletti, alla presenza del regista (e Re indiscusso degli effetti speciali), che sarà in sala insieme ad Antonio Tentori, sceneggiatore, collaboratore di Argento e saggista tra i massimi esperti di cinema di genere.

Stivaletti e Tentori incontreranno i partecipanti e racconteranno i segreti del film e delle loro collaborazioni con Argento.

“Quest'anno abbiamo deciso – racconta Pupi Oggiano – di cominciare ad approfondire anche le produzioni di Dario Argento, che sono una parte importante della sua carriera. Cominciamo da 'MDC Maschera di cera' perchè la collaborazione con Sergio Stivaletti è davvero storica, come sa bene chi conosce la filmografia di questi due artisti o chi ha avuto modo di visitare la mostra lo scorso anno al Museo del Cinema.”

“Naturalmente – specifica Gabriele Farina – l'incontro con Stivaletti e Tentori e la proiezione del film saranno solo la splendida chiusura di una giornata incentrata come sempre sulle locations. Sarà un modo per scoprire angoli di Torino spesso poco noti ma che hanno invece un significato speciale per gli amanti del cinema e che spesso sono sorprese anche dal punto di vista architettonico.”

E la proiezione del film, con tavola rotonda annessa, non sarà la chiusura della giornata. A seguire sarà infatti possibile cenare in compagnia degli organizzatori e di Sergio Stivaletti e Antonio Tentori.



A chiudere la lunga e appassionata giornata, il quiz che premierà l'argentiano dell'anno, quest'anno ovviamente incentrato su “MDC – Maschera di cera” con tanto di premio per il più bravo o la più brava, che verrà consegnato da Sergio Stivaletti in persona.