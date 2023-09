Il Pinguino di PEPINO compie 85 anni e lancia la nuova versione con il Granulato alla Nocciola Piemonte IGP

L’incontro è stato un momento di festa e anche di presentazione di una novità del brand torinese: è stato infatti lanciato il Pinguino Granulato , primo stecco composto da gelato, copertura e granella tutti a base di Nocciola Piemonte IGP. Un prodotto che apre una nuova linea per Gelati PEPINO 1884 lanciata proprio in occasione del compleanno dell’iconico Pinguino.

“Dall’incontro tra il Pinguino, che è “born in Piemonte” una eccellenza nata nel nostro territorio, e la Nocciola Piemonte IGP, la più buona del mondo, non può che nascere un prodotto unico che è immagine della nostra terra - ha dichiarato Alberto Cirio – Quando il lavoro quotidiano dei consorzi come quello della Nocciola Piemonte IGP, che salvaguardia qualità e veridicità dei prodotti, si unisce a quello di aziende riconosciute nel mondo, non possiamo che esserne fieri”.

“Da sempre lavoriamo sulla qualità e sull’innovazione” – ha commentato Alberto Mangiantini AD Gelati PEPINO 1884 – “sapendo che tutti fanno i granulati, ma non tutti i granulati sono uguali, perché all’importanza fondamentale delle materia prime bisogna affiancare la capacità di saperle lavorare per creare un prodotto unico come noi crediamo sia il Pinguino Granulato che presentiamo oggi per la prima volta e che sarà in commercio a partire dalla prossima settimana”.