Spese per cremazione: tutto quello che c'è da sapere

Risulta importante informarsi per quanto riguarda le spese per cremazione visto che una persona che organizza il funerale per un caro che non c'è più potrebbe dover valutare queste opzioni soprattutto se il defunto l'ha richiesta o ha lasciato le sue volontà in forma scritta o orale.

Non dimentichiamo che specialmente gli ultimi anni la pratica relativa alla cremazione delle ceneri è diventata sempre più apprezzate, e quindi popolare. Anche se comunque già era molto diffusa da tanti anni soprattutto in America.

Però ultimamente riscuote molto successo anche in Italia e in Europa sia per quanto riguarda un discorso di praticità e sia anche per quel che concerne l’aspetto economico visto che ha un costo inferiore rispetto alla sepoltura tradizionale.

Al di là di questo ci sono anche delle motivazioni di carattere spirituale perché ci sono persone che per quanto riguarda la morte hanno delle idee un po' più legate alle filosofie orientali rispetto a chi invece ha una concezione più cattolica, tradizionale e formale, fermo restando che ormai anche la Chiesa addirittura dal 1963 la ha approvata.

Però anche se parliamo di una pratica che è stata sdoganata per tante persone in ogni caso i dubbi continuano ad esserci soprattutto perché non si è ancora avvicinato a questo argomento, o che comunque è costretto a farlo per seppellire un suo caro che vuole tutto questo, ma per esempio non sa quelli che possono essere costi, e quali sono le variabili che vanno influire sulla cifra relativa a un funerale con cremazione.

Si tratta comunque di dubbi legittimi, e anche pratici, visto che il costo di questa cremazione è molto vario in Italia, nel senso che ogni comune, o addirittura a volte ogni crematorio, decide il prezzo, in maniera autonoma, tenendo presente però che quest'ultimo non può superare la tariffa ministeriale, che è di €624,15.

Chiaramente questo non è il prezzo totale perché alla tariffa ministeriale vanno aggiunte tutta una serie di spese relative per esempio all'organizzazione del funerale ma anche all'urna, alle dispersioni delle ceneri e anche alla pratica in sé.

Altre cose da sapere per quanto riguarda la cremazione e i costi

Per esempio per quanto riguarda sé il costo della cremazione a Milano ultimamente coincide col bollettino comunale di circa 286 euro, fermo restando che ci sono alcune agenzie di onoranze funebri che da questo punto di vista hanno una politica diversa nel senso che per facilitare i clienti che desiderano la cremazione, offrono una formula di funerale completo, dove il costo della cremazione è già inserito all'interno del pacchetto dell'organizzazione complessiva del funerale.

Per fare un riepilogo, perché non è detto che ancora tutti lo sanno nello specifico, la cremazione è una pratica funeraria molto antica come dimostra il fatto che risulta ancora considerata l'unica alternativa, in alcune culture e religioni come quella buddista o induista, di aiutare l'anima nel percorso di trapasso.

In ogni caso parliamo del processo attraverso il quale il corpo del defunto sarà trasformato in genere le quali possono essere o disperse in luoghi appositi, nel caso in cui però il defunto abbia dato il suo consenso o possono essere sepolte.