Moncalieri, ancora una truffa ai danni di anziani: 80enne consegna 10 mila euro ad un finto carabiniere

I falsi tecnici della Smat piuttosto che gli incaricati dell'Enel o dell'Iren e adesso anche il "Maresciallo Primo": si allunga la lista dei truffatori che riescono a circuire gli anziani, facendosi consegnare ingenti somme di denaro.

Ancora un episodio a Moncalieri

L'ultimo caso è successo nei giorni scorsi a Moncalieri, dove un'anziana ha consegnato qualcosa come 10 mila euro in contati, i risparmi di anni che teneva in casa (come fanno molti pensionati), ad un fantomatico maresciallo dei carabinieri. La scusa è la stessa già usata in circostanze simili: il nipote della vittima sarebbe stato arrestato a seguito di un incidente e per non finire in carcere servono subito parecchi soldi per mettere di mezzo un avvocato.

10 mila euro in contanti consegnati

L'80enne ha creduto subito a quanto si è sentita raccontare, consegnando l'ingente somma al truffatore, che poi si è dileguato alla svelta. Dopo qualche minuto l'anziana ha chiamato i parenti per saperne di più, scoprendo di essere stata vittima di un enorme raggiro, ma ormai era tardi.

Sull'accaduto ora indagano i veri carabinieri di Moncalieri, da giorno guidati dal nuovo comandante Mario Amengoni: intanto l'invito che arriva in casi di questo genere è sempre lo stesso, non aprire la porta a persone che non si conoscono.