Ukulele Turin Orchestra: al via la nuova stagione live

Giovedì 28 settembre, apre la nuova stagione live con Ukulele Turin Orchestra.

Si parte con un cover in chiave esotica. Il concerto, in programma alle ore 21 a ingresso libero, sarà da Dash. Cocktail bar & Street food.

La Ukulele Turin Orchestra nasce nel 2013 dall'unione di diversi musicisti dell'ambito torinese. Da subito desta attenzione e viene ingaggiata da Eugenio Finardi per l'apertura della data torinese del tour italiano. Hanno da poche settimane pubblicato il secondo CD "We are U.T.O" con la collaborazione di 14 artisti, chiamati per impreziosire le 15 tracce che, inevitabilmente, desteranno ammirazione o sgomento per le imprevedibili interpretazioni di mostri sacri come Pink Floyd, Bowie, Ramones e molti altri ripensando tutti i generi musicali.