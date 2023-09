Gli strumenti da utilizzare con tecnologia NFC

La tecnologia NFC si è sviluppata particolarmente negli ultimi anni, coinvolgendo sempre più strumenti e permettendo, per tantissime persone, un sensibile miglioramento della propria attività quotidiana, considerando soprattutto alcune attività come pagamenti, ascoltare musica e tanto altro ancora. In realtà, la tecnologia NFC non è così recente come si potrebbe immaginare, dal momento che i primi brevetti per un sistema di comunicazione bidirezionale a raggio corto sono stati sviluppati a partire dagli anni ‘80, per quanto, soltanto negli ultimi anni, è stato possibile osservare un vero e proprio boom di questa tecnologia. Tuttavia, non tutti conoscono quali possono essere le migliori applicazioni e della tecnologia NFC, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti utili da utilizzare in tal senso: di seguito, si effettua una panoramica specifica in merito.

Perché la tecnologia NFC è molto utile

Prima di sottolineare quali possono essere i migliori strumenti da utilizzare con tecnologia NFC, è importante stabilire il perché di questo sviluppo e, soprattutto, del grande successo di una forma di comunicazione che, negli ultimi anni, è diventata sempre più importante su numerosi e dispositivi informatici. Quando si parla di NFC si fa riferimento ad un collegamento non diretto, che avviene a distanza con raggio corto di circa 10 cm e che permette di semplificare e migliorare i processi di transazione e comunicazione tra dispositivi. Tra gli altri vantaggi della tecnologia NFC si osservano sicuramente una maggiore privacy e una migliore sicurezza nell'utilizzo di sistemi bancari e di pagamento.

Carte di credito

Se si parla di tecnologia NFC, non si può non fare a meno di citare le carte di credito, i migliori strumenti che possono essere utilizzati con questa forma di comunicazione che non presenta fili. Le carte di credito sono dotate di un chip che permette di effettuare il pagamento senza un contatto diretto con il POS, semplicemente avvicinando la propria carta al dispositivo elettronico ed elaborando la transazione. In passato, il pagamento avveniva necessariamente infilando la carta di credito all'interno dello strumento mentre, oggi, non resta che aspettare il bip per completare la transazione. In base ai circuiti di credito, talvolta potrebbe essere utile anche impostare il pin mentre, in altri casi, la transazione sarà realizzata automaticamente.

Biglietti da visita

Una delle ultime tecnologie sviluppate, a proposito dell'utilizzo della forma di comunicazione NFC, riguarda i biglietti da visita NFC. Questi ultimi permettono di comunicare le proprie informazioni a contatto con uno smartphone o un sistema elettronico, è semplicemente servendosi di NFC e un QR code, evitando di utilizzare i biglietti fisici per una migliore salvaguardia territoriale e, soprattutto, per evitare che le informazioni possono essere perse insieme al foglietto o al cartoncino.

Smartwatch

Uno degli strumenti sicuramente più utili da utilizzare con la tecnologia NFC sono gli smartwatch, così come le carte di credito, permettono di elaborare pagamenti direttamente avvicinando il proprio orologio ad un POS o ad un Sumup, che permette di elaborare il proprio pagamento. Gli smartwatch permettono di utilizzare la tecnologia NFC anche per il collegamento con altri strumenti, tra cui auricolari e cuffie che si citano successivamente. In generale, la tecnologia degli smartphone è sempre più importante negli ultimi anni, così da rendere meno necessario l'utilizzo dello smartphone o di altri strumenti se se ne possiede uno.

Auricolari e cuffie

Semplicemente avvicinando auricolari e cuffie al proprio smartphone o al computer o tablet sarà possibile effettuare un collegamento, non servendosi necessariamente di Bluetooth. Una delle nuove frontiere wireless per il collegamento di strumenti senza fili è determinata proprio dalla tecnologia NFC, che permette di effettuare un potenziamento della banda a corto raggio, per garantire un ascolto più immediato e sicuro.