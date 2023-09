Valentina De Biasio nuovo direttore della Medicina Legale dell'Asl To3

Medico chirurgo, specialista in Medicina Legale, Valentina De Biasio ha ricoperto dal gennaio 2022 un incarico professionale di alta specializzazione e di alta complessità presso la Medicina legale dell’Asl Città di Torino, diretta da Roberto Testi, come Responsabile del coordinamento SC Medicina Legale Asl Città di Torino sedi di Torino Nord, gestione del Personale e riferimento per Enti pubblici esterni.

A partire dallo scorso 11 settembre è diventata direttore della struttura Complessa di Medicina Legale che fa parte del Dipartimento di Prevenzione dell’AslTo3. Nella sua esperienza professionale rientrano anche consulenze tecniche del PM e attività autoptiche in ambito di autopsie giudiziarie e riscontri diagnostici.

Sostituisce Nicolò Chiappisi, che ha svolto da aprile 2022 il ruolo di direttore facente funzione della Medicina Legale dell’AslTo3 e a cui va il ringraziamento dell’azienda per la professionalità e la disponibilità dimostrate.