Pasticceria Giorcelli: 50 anni di dolcezza a Torino

La storia della Pasticceria Giorcelli ha inizio cinque decenni fa, quando il fondatore, Bruno Giorcelli, ha deciso di intraprendere questa avventura culinaria. Da allora, la pasticceria ha vissuto un'evoluzione costante, mantenendo salda la sua filosofia per la qualità e la tradizione. Attualmente, e da più di trent’anni, è guidata dal figlio Claudio che afferma “Nella nostra Pasticceria il Cliente deve sentirsi coccolato con le nostre prelibatezze e con un servizio in grado di farlo sentire a casa propria così come vuole l’accoglienza piemontese”

Qui troverai Maestri pasticceri che portano avanti un'arte tramandata da generazioni e che hanno ottenuto il riconoscimento dell’Eccellenza Artigiana da parte della Regione Piemonte e della Camera di Commercio per la pasticceria, per il cioccolato, per il torrone e che portano in dote una menzione speciale alla premiazione dei “Piemonte Food Awards”, gli oscar dei produttori agroalimentari piemontesi, per i deliziosi marron glacé.