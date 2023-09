Giornata nazionale aborto sicuro, Cgil scrive alla Regione: "Garantire autonomia di scelta delle donne"

Una lettera all'indirizzo della Regione Piemonte, per presentare dubbi e perplessità sul tema della salute e della libertà delle donne. L'hanno spedita Cgil Piemonte e Cgil Torino, in occasione della Giornata Internazionale per l’aborto sicuro e libero.



Sotto i riflettori, in particolare, l’incidenza del fenomeno dell’obiezione e la presenza e operatività dei consultori. "La Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e l’Associazione Centro di Aiuto alla Vita di Piemonte e Valle d’Aosta, che prevede la costituzione di una “stanza” per l’ascolto e il sostegno a donne gestanti che stanno ricorrendo alle cure ospedaliere per l’interruzione di gravidanza, rappresenta dal nostro punto di vista un vulnus che va sanato e che vogliamo denunciare e contrastare con ogni iniziativa necessaria", dicono Anna Poggio ed Elena Ferro.



"Abbiamo sempre sostenuto la necessità di garantire la piena autonomia e libertà di scelta delle donne, insieme al/alla partner, escludendo ogni forma di pressione o di orientamento in un momento che deve rimanere nella piena disponibilità della donna, come prevede la stessa legge 194/78. Siamo altresì convinte che l’attuale assetto dei Consultori sia da potenziare con urgenza, a partire dalla corretta attribuzione di personale qualificato, al fine di rafforzare attività previste come la prevenzione ed il sostegno alla salute delle donne per l’intero arco della loro vita. Ciò è ancora più urgente in un contesto che vede le donne in grandi difficoltà lavorative, economiche e con numeri impressionanti di vittime di violenza domestica".