Al FolkClub prende il via la nuova stagione: primo appuntamento con I Dinosauri

Con l’inizio di ottobre il FolkClub presenta la sua XXXV stagione. Un traguardo importante per il piccolo locale di Via Perrone, tempio torinese della musica d’autore, del jazz e del folk contemporaneo, spazio intimo e unico dove molti nomi italiani e internazionali scelgono di proporre i loro progetti speciali, gli ultimi dischi, le collaborazioni più fuori dagli schemi. Un luogo, insomma, dove la musica trova una dimensione lontana dalle regole del mercato eppure vicinissima alla passione dei tantissimi che ritrovano al FolkClub un’esperienza di condivisione e bellezza.



Come ormai di tradizione nelle ultime stagioni la direzione artistica e organizzativa di Paolo Lucà sceglie di presentare puntualmente la prima parte della stagione, per poi confermare con l’anno nuovo le anticipazioni della seconda parte.

Dal 6 ottobre al 21 dicembre saranno 14 i concerti che renderanno unica una stagione da festeggiare.



La stagione si presenta, il 6 e 7 ottobre, con un concerto importante che apre a una consistente presenza di grandi autori italiani: I DINOSAURI ritornano a distanza di sei anni da un fortunatissimo e acclamato tour. Stefano Cisco Bellotti, Giovanni Rubbiani e Alberto Cottica arrivano sul palco del FolkClub in compagnia di Massimo Giuntini - che per anni ha condiviso con loro l’avventura nei Ramblers. PAOLO CAPODACQUA, l’inseparabile ‘uomo-orchestra’ del grande Claudio Lolli, ritorna il 27 ottobre. Autore di musiche per il teatro, traduttore-interprete di Georges Brassens, la sua chitarra è stata suono, voce e trama creativa per le parole e la musica di tanti altri poeti, musicisti e autori: accompagnato dal magistrale e versatile Giacomo Lelli, porterà in scena in anteprima qualcuna delle canzoni del suo imminente nuovo album. Da oltre un decennio, parallelamente alla sua attività di frontman dei Marlene Kuntz, band ‘cult’ dell’alt-rock italiano, CRISTIANO GODANO ha scelto il FolkClub per una delle sue apparizioni in “solo”: “Parole e Musica” il 17 novembre sarà l’occasione per un incontro fra il musicista e un interlocutore privilegiato come Alberto Campo, critico e giornalista musicale per un’articolata chiacchierata, nel cuore di uno spettacolo acustico, confidenziale, di grande intensità e intimità. Attesissimo, il 24 novembre, il ritorno di MIMMO LOCASCIULLI, con un concerto in solo per rivivere il suo canzoniere senza mediazioni, in un abbraccio fra la storia di un artista e il suo pubblico.