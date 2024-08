Maltempo e alberi caduti, a Nichelino il parco del Boschetto chiude per due giorni

L'ultima ondata di maltempo, a ridosso del ferragosto, ha avuto pesanti conseguenze su Torino, dove proseguono gli interventi per la messa in sicurezza del verde cittadino, ma anche la cintura sud non è stata certo risparmiata.

Tanti i danni registrati a Nichelino

A Nichelino il forte vento ha staccato una porzione dell'orologio del campanile della Trinità, in via Fenestrelle è crollato il muro di una fabbrica, oltre ai numerosi alberi caduti, specialmente all'interno del parco del Boschetto. Ed allora, considerati anche i casi delle piante danneggiate e non più sicure, il Comune ha deciso di chiudere per due giorni il 'polmone verde' della città per consentire un intervento di messa in sicurezza.

Il Boschetto chiuso per due giorni