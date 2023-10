Fondazione Merz, Festino Palermo Mon Amour: tre giorni di festa per la chiusura della mostra

Fondazione Merz presenta a Torino, dal 3 al 5 ottobre 2023, il secondo appuntamento intitolato il Festino Palermo Mon Amour: tre giornate speciali concepite per accompagnare la chiusura della mostra fotografica Palermo Mon Amour, prorogata fino a domenica 8 ottobre 2023.

Martedì 3 ottobre 2023 alle 19.00 si svolge la presentazione del libro ENIGMA PALERMO - La politica, la paura, il futuro. Storia di una città e del suo sindaco di Leoluca Orlando e Constanze Reuscher in uscita il 26 settembre 2023 per Rizzoli.

Il vicedirettore de La Stampa Andrea Malaguti dialoga con gli autori per ripercorrere la storia di Leoluca Orlando e della città di Palermo, restituendo una riflessione lucida e critica sull’attuale situazione politica e sociale.

L’incontro è realizzato in collaborazione con Rizzoli. Segue l’incontro, il concerto per voce e chitarra Tre Sogni di Sanciu del cantautore siciliano Giuseppe Di Bella e del compositore Willy Merz. Il brano, in lingua siciliana, che evoca insieme