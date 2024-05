SalTo24, fuori dal Lingotto spunta un'opera di TvBoy su Giacomo Matteotti: "Per non dimenticare"

Sorpresa al Salone del Libro di Torino: fuori dal Lingotto, infatti, è comparsa una nuova opera d'arte di TvBoy.

Lo street artist, noto in tutto il mondo per le opere provocatorie dai risvolti politici e su temi d'attualità, ha infatti riprodotto su uno dei muri esterni la figura di Giacomo Matteotti, il segretario del Partito Socialista rapito e ucciso dai fascisti nel 1924.

L'opera d'arte, accompagnata da qr code, è affiancata dalla scritta "Per non dimenticare", monito molto evocativo in questi tempi di nuove guerre e tensioni sociali.