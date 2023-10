"Life is Pink”, riparte la raccolta fondi per sostenere la lotta contro i tumori femminili

Con la proiezione sulla facciata della Rinascente di Torino di due grandi cuori rosa intrecciati, parte la sesta edizione di "Life is Pink”, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere la lotta contro i tumori femminili, tradizionalmente promossa nel mese di ottobre dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Il nuovo logo è stato disegnato dalla Dottoressa Giada Pozzi, chirurgo senologo dell’Istituto di Candiolo - IRCCS, che ha dato forma e colore, unendo simbolicamente Ricerca e Cura, alla sua esperienza di donna e professionista che tutti i giorni è a contatto con i timori e le speranze delle sue pazienti.

Anche quest’anno il progetto “in rosa” potrà contare sul sostegno di sponsor e partner, di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e di numerose attività commerciali. I fondi raccolti serviranno per rinnovare le postazioni ecografiche ginecologhe con nuovi ecografi dotati di software di acquisizione e ricostruzione delle immagini con intelligenza artificiale.

La facciata della Rinascente sarà illuminata con il maxi logo Life is Pink, grazie al contributo di Banca Patrimoni Sella & Co. e dell'azienda Proietta. All’interno dello store, nei week end del mese di ottobre, verrà inoltre allestito un corner in cui sarà possibile acquistare il merchandising ufficiale dell’iniziativa. Sempre all’interno dello store sarà possibile sostenere la Fondazione acquistando sia lo speciale “TOH”, opera che l’artista Nicola Russo ha creato ispirandosi ai famosi “Toret”, che per questa edizione si è colorato di rosa fluo, sia l’Olio di Karitè di Alkemy che per contribuire alla raccolta fondi si veste con una speciale confezione pink.

Altro evento di punta della campagna è la 24^ edizione della “Pro Am della Speranza - The Green is Pink", la tradizionale gara di golf: Mercoledì 4 ottobre, nella suggestiva cornice del Golf Club Royal Park I Roveri, si affronteranno 21 squadre, in rappresentanza di altrettante aziende che hanno deciso di scendere in campo a sostegno della campagna. L’evento vedrà la straordinaria partecipazione di grandi chef del nostro territorio che, tra una buca e l’altra, delizieranno i partecipanti con le loro specialità.

La Farmacia del Cambio, invece, ha voluto dare il suo contributo creando una speciale monoporzione dedicata a Life is Pink che verrà distribuirà dal 2 al 15 ottobre nello storico locale in piazza Carignano. Tutto il merchandising di Life is Pink si potrà trovare in varie attività commerciali: da Hush e Negri Gioielli nel centro storico di Moncalieri, a Nova Estetica, in corso Moncalieri a Torino, Pensiero Grafico a Nichelino e nei negozi di Torino e di Chivasso di Patrizia Martini Abbigliamento. A Venaria inoltre varie attività commerciali e l’Associazione Viale Buridani daranno il loro sostegno.

Confermata per questa sesta edizione la charity partnership “sportiva” con il VII Rugby Torino, che ha deciso di aderire al progetto, facendo scendere in campo la prima squadra con le maglie con il logo della campagna, durante una delle partite interne del mese di ottobre.