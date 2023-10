Chivasso: tre nuovi agenti per la Polizia locale

Al Comune di Chivasso continua a scorrere la graduatoria del concorso pubblico per esami per agenti della Polizia Locale in cui sono risultati idonei 12 soggetti su 300 candidati. Dopo l’assunzione dei primi 3 agenti nella scorsa primavera, altre 3 risorse prenderanno servizio entro la fine dell’anno al Comando coordinato dal dirigente Marco Lauria.

Si tratta di Alessandro Bonanno, 28 anni di Chivasso, Michele Petrunelli, 30 anni di Settimo Torinese, Luca Gnoni, pugliese di 27 anni, trasferitosi in città, acquisendo la nuova residenza chivassese. Se Bonanno già indossa a pieno titolo la divisa dei “civich”, Petrunelli e Gnoni stanno attualmente frequentando il 93° Corso di Formazione per Allievi Agenti di Polizia locale neo assunti della Regione Piemonte. Dopo il giuramento, previsto per il prossimo 12 dicembre, anche i 2 nuovi agenti entreranno a far parte della dotazione organica di Palazzo Santa Chiara.

Ricevuti dal sindaco Claudio Castello, ai tre “civich” sono giunte le congratulazioni e l’augurio di buon lavoro da parte del primo cittadino: “Immettere nuove risorse nella Polizia locale di Chivasso – ha detto Castello - è la conferma della grande attenzione dell’amministrazione comunale per la sicurezza urbana, il rispetto delle regole, la convivenza civile con un servizio di prossimità in cui i caschi bianchi siano percepiti nella giusta ottica sociale. Oltre che un investimento per la città, assumere nuovi agenti è una risposta seria al turn over del Corpo”.