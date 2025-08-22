Sul Torinese meteo incerto nel fine settimana della Vuelta: domenica rischio pioggia

Nonostante l'aumento della pressione, le correnti ancora lievemente cicloniche in quota non permetteranno tempo stabile continuo nel fine settimana, che in Piemonte sarà caratterizzato dalle prime tappe della Vuelta di Spagna 2025.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 22 e sabato 23 agosto

Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per la prima tappa di pianura dellaVuelta in partenza da Venaria, tuttavia rovesci o temporali saranno possibili principalmente sul settore alpino nelle ore pomeridiane e serali. Tra la notte e domani mattina rovesci e temporali saranno presenti anche sui settori pedemontani e prima pianura.

Le temperature saranno in calo da domani, le massime oggi si aggireranno tra i 29 e i 30 °C, mentre domani saranno in calo di 1/2 °C. Le minime saranno comprese tra 18 e 20 °C.

I venti saranno generalmente assenti o deboli nordorientali, escluse eventuali forti raffiche in uscita dai temporali.

Domenica 24 agosto

Condizioni piuttosto incerte per domenica: il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con possibili piogge o rovesci sin dal mattino sulle aree di pianura occidentali del Piemonte, in miglioramento durante il corso della giornata.

Temperature ancora in calo e sotto le medie del periodo, con massime che non andranno oltre i 22/23 °C sulle pianure. Minime stazionarie causa la copertura nuvolosa notturna.

Venti deboli in gran parte settentrionali o nordorientali.

Da lunedì 25 agosto

La settimana inizierà con tempo stabile e temperature in leggera ripresa, tuttavia le correnti in quota tenderanno a oscillare lungo la direzione occidentale, per cui ci aspettiamo un cambiamento del tempo a metà settimana che potrebbe portare una nuova fase incerta.

Previsioni Torino

