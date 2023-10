Madonna del Pilone: chiuso "L'Isola del Pescatore", al via i lavori per la birreria gourmet

Gli hamburger gourmet, le pizze, i tonnarelli cacio e pepe e la birra hanno preso il posto del sushi. A Madonna del Pilone una birreria della catena torinese "Cheers" occuperà i locali de "L'isola del Pescatore", il noto ristorante di cucina orientale che ha cessato l'attività nelle scorse settimane.

Lavori al via

I lavori di ristrutturazione dei locali in corso Casale 199 hanno preso il via ieri e all'interno sono attualmente impegnati gli operai. L'obiettivo, come spiega uno dei soci, è di aprire entro la fine del 2024.