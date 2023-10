Le offerte di noleggio a lungo termine oggi disponibili sono numerose, anche perché in Italia operano varie compagnie che propongono questo tipo di contratto. Si tratta della possibilità di noleggiare un’auto per un periodo che va dai 12 fino a oltre 48 mesi di tempo, sfruttandola a uso esclusivo. Il canone mensile che si pattuisce con la compagnia comprende vari servizi, in modo che sia più semplice per il cliente prevedere le spese correlate all’uso del veicolo. Vediamo chi può approfittare del noleggio a lungo termine e quali vantaggi comprende, così da poter scegliere un leasing auto al miglior prezzo o la formula di NLT più adatta alle proprie esigenze.

I requisiti minimi



Quasi tutti possono scegliere un’auto a noleggio lungo termine a patto di poter comprovare un reddito che sia sufficiente a pagare mensilmente il canone pattuito. Questi devono essere in possesso di un contratto di lavoro stabile e continuativo, che offra uno stipendio mensile consono al pagamento del canone; per un giovane è possibile anche intestare il contratto a un genitore. Le aziende e i detentori di partita IVA devono presentare la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, come garanzia della possibilità di saldare il canone mensile senza ritardi o problemi. L’auto viene noleggiata a chi ha un’età minima che va dai 18 ai 21 anni, a seconda della compagnia cui ci si rivolge, ed è necessario presentare i propri documenti di identità e la patente di guida in corso di validità.

Come funziona il noleggio



Dopo aver visto chi può approfittare di un contratto di noleggio a lungo termine, vediamo i motivi per cui qualcuno dovrebbe essere interessato a questo tipo di proposta. Il NLT consente di avere un’auto in tempi brevi, a uso esclusivo e per un preciso numero di mesi. Durante il periodo stabilito dal contratto, il conducente del veicolo salda un canone mensile, che comprende una serie di servizi, tra cui il soccorso stradale h24, la copertura RCA e tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria. I contratti sono spesso personalizzabili, è quindi possibile aggiungere ulteriori coperture assicurative, un cambio gomme aggiuntivo o servizi particolari; molto però dipende dalla società di noleggio a cui ci si rivolge, perché ognuna applica delle policy differenti. Ad esempio ci sono compagnie che offrono vari modelli a noleggio senza anticipo, mentre altre comprendono in ogni contratto la necessità di saldare un acconto iniziale prima di poter guidare l’auto.

Aziende e partite IVA: NLT o leasing?



Aziende e partite IVA da sempre possono approfittare dei contratti di leasing, che sono però diversi da quelli di noleggio a lungo termine. Questo perché il leasing non prevede alcun genere di servizio compreso all’interno del canone mensile: le spese di gestione del veicolo sono a completo appannaggio di chi lo utilizza. Inoltre il leasing spesso termina con l’acquisto del veicolo da parte dell’azienda utilizzatrice, cosa che non accade con il noleggio a lungo termine. Solitamente con il NLT allo scadere del contratto si riconsegna il veicolo alla compagnia e se ne sceglie una nuova. Il contratto di noleggio auto a lungo termine prevede però il godimento di agevolazioni fiscali simili a quelle del leasing. Anche con il NLT è infatti possibile dedurre dalle tasse la spesa sostenuta per il noleggio e l’IVA calcolata sul canone mensile; le percentuali deducibili dipendono dalla destinazione d’uso del veicolo e sono massime per i viaggiatori di commercio con partita IVA e per i veicoli a uso strumentale.