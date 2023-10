Duecento ragazzi alla scoperta dell'auto elettrica: visita al Centro ricerche Stellantis di Orbassano

Li hanno ospitati a Orbassano , presso quel Centro Ricerche che sta scrivendo le nuove pagine dell'automotive nostrano, soprattutto in chiave elettrica. Sono gli studenti di 5 scuole torinesi che oggi hanno partecipato all'evento conclusivo del programma “GDF for education” (“GDF per la formazione”) per l’anno scolastico 2022-2023.

“Crediamo molto nell’importanza di queste attività, in particolare in questo contesto volatile, incerto, complesso e ambiguo in cui ci troviamo adesso. In questo periodo sicuramente non facile, voi dirigenti del futuro vi potrete inserire brillantemente, perché iniziative come quella del “GDF for education” e il contesto formativo in cui vi trovate, vi sapranno indirizzare sulla giusta strada”, ha detto Daniele Chiari.