L'estate non si rassegna: a Torino e provincia caldo e meteo fuori stagione fino a mtà settimana

Ancora estate, a Torino e provincia. Se non sul calendario, nelle temperature esterne e nel clima. Non accenna infatti a cambiare la situazione meteo anche nei prossimi giorni, quando continueranno a proporsi giornate simil-estive almeno fino a metà settimana, anche se inesorabilmente le temperature tenderanno a calare per la riduzione delle ore di luce.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica 8 ottobre il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per via di nubi alte e velature, anche se saranno possibili le prime nebbie al mattino sulle aree di pianura più depresse. Inoltre l'elevata umidità unità agli inquinanti renderà l'aria piuttosto condizionata da foschie e nubi basse nelle aree di pianura occidentali, salvo poi diventare più limpida e secca specialmente domenica.

Temperature di nuovo in aumento in montagna, con valori ben oltre la media del periodo. In pianura anche ci sarà un forte aumento, specialmente nella giornata di domenica in cui si potrebbero addirittura superare i 30°C come valori massimi, a causa della compressione generata dalla caduta dell'aria (già calda) dalle Alpi. Le minime anche tenderanno a salire leggermente, partendo da valori comunque piuttosto elevati per il periodo. Si attesteranno dunque fra i 17 e 19°C, in alcuni casi dato l'allungamento delle ore notturne e l'aria più secca domenica mattina potranno anche abbassarsi nelle basse pianure.