Nuove aree verdi e un parcheggio, piazza Graf cambia volto con Microtecnica

Cambia il volto di piazza Arturo Graf, nel quartiere di San Salvario a Torino. Sono infatti stati conclusi negli scorsi giorni gli interventi di riqualificazione del parcheggio pubblico, strade, marciapiedi e riallestimento delle aree verdi di fronte a Microtecnica. E' stata proprio l'azienda, riconosciuta per la sua eccellenza nella meccanica di precisione, a occuparsi dei lavori negli spazi.

Dopo gli interventi antisismici dedicati alla fabbrica, tutti i marciapiedi dell'intero isolato - compreso tra le vie Cellini, Giotto, Canova, Tiziano e Madama Cristina - sono stati rivisti. All'occorrenza sono abbattute le barriere architettoniche, allargati e riasfalti i camminamenti.

Parcheggio riqualificato

Sono stati poi creati, per garantire più sicurezza alle persone, attraversamenti pedonali rialzati. E' stato poi riqualificato ed ampliato il parcheggio pubblico da 20 posti auto, realizzato in materiale eco-sostenibile.

Aumentate poi le aiuole e sistemato anche il prato. "Una sinergia pubblico-privato a beneficio del territorio, che con orgoglio restituiamo ai nostri residenti" commenta il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano.