In piazza Castello addio Dmail, arriva l'abbigliamento con Alcott. Apre anche Kiko

Nuove aperture, e chiusure, nel centro di Torino. In questo inizio di autunno sono diversi i cambi di gestione o le serrande abbassate che si notano tra piazza Castello e l'inizio di via Roma.

Chiuso Dmail, arriva Alcott

Il brand italiano Dmail di piazza Castello 95, che vendeva penne, quaderni, piatti, bicchieri, vasi ed altra oggettistica per la casa, ha chiuso i battenti nelle scorse settimane. Al suo posto arriverà a breve Alcott, la nota catena di abbigliamento che vende streetwear maschile e femminile per ragazzi e ragazze.

Ed in occasione dell'inaugurazione il brand ha deciso di lanciare una promozione: chi quel giorno decidesse di comprare una maglietta, jeans o altro capo di abbigliamento, avrà diritto ad uno sconto.

Apre Foot Locker

In via Roma, nello specifico nel tratto da piazza Castello a piazza San Carlo, si segnalano due aperture di grandi catene. Al civico 58 tra pochissimo spalancherà le porte al pubblico Foot Locker. Lo shop dedicato all'abbigliamento sportivo occupa tre vetrine vicino a Mango.

A pochi passi invece dalla Galleria San Federico arriva il negozio Tezenis Kids, dedicato all'intimo e costumi da bagno per i più piccoli.

In via Garibaldi arriva Kiko

Spostandosi su via Garibaldi, all'angolo con via Porta Palatina arriverà il negozio di cosmetici Kiko. La catena porta così nel cuore di Torino lush, rossetti, ombretti e mascara. A poca distanza in direzione piazza Statuto apre un nuovo store di Legami, dedicato alle agende, diari, penne e cancelleria.