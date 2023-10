L’impermeabilizzazione copertura in lamiera si rende necessaria per proteggere il tetto dagli agenti atmosferici. Non a caso, i tetti in lamiera sono esposti a varie condizioni atmosferiche, tra cui pioggia, neve, nebbia, ghiaccio, grandine, brina, vento e luce solare. Questi elementi portano inevitabilmente nel corso del tempo alla corrosione, alla ruggine e al deterioramento della superficie metallica.

Invece, proteggendo il materiale utilizzato dagli agenti atmosferici, è possibile prolungarne la durata, evitando al proprietario dell'immobile costose riparazioni o sostituzioni. Inoltre, l’impermeabilizzazione di una copertura in lamiera mantiene inalterato il fascino estetico. Nondimeno, con il passare del tempo, l'esposizione alle condizioni climatiche avverse può far sbiadire, scolorire o macchiare il tetto, la cui conseguenza è una diminuzione del valore dell'edificio.

Tuttavia, l’elemento più importante è valutabile in ordine di efficienza energetica. Gli agenti atmosferici compromettono le proprietà isolanti del tetto, con conseguente perdita o guadagno di calore, a seconda della stagione. Tale riduzione si traduce con un incremento del consumo energetico per il riscaldamento o il raffreddamento. Altresì, attuando una soluzione preventiva si promuove la sostenibilità ambientale.

Impermeabilizzazione copertura in lamiera: una soluzione contro gli agenti atmosferici

Proteggere i tetti in lamiera dagli agenti atmosferici è essenziale per mantenere un ambiente interno sicuro e confortevole. I danni al tetto causati da pioggia, vento e sole, solo per citarne alcuni, possono provocare perdite, le quali causano infiltrazioni d'acqua e conseguente formazione di muffa.

La muffa è un tipo di fungo che prospera in ambienti umidi e bagnati, rendendo le case con danni da acqua o alti livelli di umidità particolarmente suscettibili. Quando le spore di muffa vengono rilasciate nell'aria, possono essere inalate e causare una serie di problemi di salute. In primis, crea problemi respiratori, quali tosse, respiro affannoso e mancanza di fiato.

Ciò diventa particolarmente problematico per le persone con condizioni respiratorie preesistenti, come asma o allergie. Oltre ai problemi respiratori, l'esposizione alla muffa può provocare anche irritazioni cutanee, mal di testa e affaticamento, finanche provocare condizioni più gravi, come infezioni fungine e polmoniti da ipersensibilità.

Pertanto, è fondamentale affrontare tempestivamente qualsiasi segno di formazione di muffa e adottare misure proattive per proteggere il tetto dagli agenti atmosferici, anche in ottica dei cambiamenti climatici in corso, garantendo un ambiente di vita o di lavoro sicuro e salubre.

La soluzione migliore per sigillare e impermeabilizzare le coperture in metallo è suggerita da Icobit Italia, una delle aziende più promettenti nella produzione di sigillanti e materiali impermeabilizzanti. In particolare, la linea Icoper Star e Multiuso, nonché l’articolo Keep Dry, sono studiati e contraddistinti da un’efficacia straordinaria contro i danni provocati dagli agenti atmosferici.

Manutenzione e cura del tetto impermeabilizzato in lamiera

Dopo aver utilizzato uno dei prodotti progettati dall’azienda Icobit Italia è necessario proseguire la cura del tetto in lamiera con una manutenzione periodica e un'ispezione programmata. Per ispezione si intende individuare eventuali segni di danni o di usura, e va fatta almeno due volte l'anno, soprattutto dopo delle condizioni meteorologiche avverse o dei forti temporali.

La pulizia del tetto è un altro aspetto importante della manutenzione. Perciò, utilizziamo una spazzola a setole morbide o un'idropulitrice a bassa pressione per rimuovere lo sporco, le foglie o il muschio che possono essersi accumulati sulla superficie. Evitiamo di usare prodotti chimici aggressivi o materiali abrasivi poiché potrebbero danneggiare lo strato impermeabilizzante. Una pulizia regolare contribuisce a mantenere inalterato l'aspetto del tetto trattato e a prevenire la crescita di muschio, che può deteriorare le proprietà impermeabilizzanti.

La potatura di rami e fogliame sporgenti in prossimità del tetto è necessaria, per evitare che possano graffiare o perforare lo strato impermeabile. Inoltre, dobbiamo fare attenzione a mantenere le grondaie e i pluviali puliti e privi di sporco. Le conseguenze si riverberano in acqua traboccante dal tetto, la quale può danneggiare lo strato impermeabile e causare a nostra insaputa delle perdite.

Alla luce di quando descritto, si può concludere sottolineando la rilevanza dell’impermeabilizzazione della copertura in lamiera in termini di protezione dagli agenti atmosferici, poiché il materiale in questione è suscettibile ai cambiamenti climatici e può minare l'integrità strutturale del tetto.

Altresì, l’impermeabilizzazione aiuta a mantenere l'estetica pressoché invariabile, incrementa l'efficienza energetica e perciò garantisce un ambiente interno protetto. L'implementazione di misure preventive, come per esempio la linea Icoper e Keep Dry prodotta dall’azienda italiana Icobit, ne prolunga significativamente la durata di vita, riducendo al minimo la necessità di costose riparazioni o sostituzioni.