Giovane rapinato vicino alla stazione di Torino Porta Nuova: 32enne in manette

A Torino un 32enne marocchino in manette per rapina. Sono le 4 di notte quando una pattuglia, transitando in via Nizza angolo corso Vittorio Emanuele II, si accorge di due giovani in difficoltà, che ne richiamano l’attenzione.

Rapinato dallo zaino

Gli agenti si fermano e uno dei due ragazzi, di 23 anni, racconta di essere appena stato vittima di una rapina. Dopo essere stato strattonato per il bavero da uno sconosciuto, il giovane è stato rapinato dello zaino: a quel punto è intervenuto un passante a soccorrere la vittima e l’autore si è allontanato.

I poliziotti iniziano le ricerche dell’uomo e, dopo qualche minuto, trovano il soggetto corrispondente alla descrizione fornita dal ragazzo, fermandolo. Una seconda volante controlla le zone limitrofe alla ricerca della refurtiva, ritrovandola in un parcheggio e restituendola al legittimo proprietario.

Il 32enne è stato arrestato per rapina e denunciato perchè irregolare sul territorio nazionale.