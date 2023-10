Crisi demografica, Lo Russo: "Torino città laboratorio sullo ius scholae"

Confronto tra il sindaco Stefano Lo Russo e Cgil, Cisl e Uil nell'ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2022 per monitorare gli investimenti del Pnrr. "Da qui al 2026 - ha spiegato il primo cittadino - atterreranno a Torino dell'arte 909 milioni di euro tra Pnrr e fondi nazionali. Tre volte tanto rispetto a quanto il capoluogo ricevette per le Olimpiadi 2006".

Questione demografica

Lo Russo, sottolineando come ora si stia aprendo la fase 2 del suo mandato, ha sottolineato come ora l'orizzonte temporale sia la "Torino del 2040: è un tempo importante per ragionare insieme sulla vocazione città". Tra le criticità principali evidenziate dal sindaco c'è quella demografica.

All'ombra della Mole oltre il 32% è over 60, il 9% ha più di 80 anni. I minorenni sono 118mila e 27mila sono stranieri. "La questione dello ius scholae - ha osservato - è centrale: vogliamo candidare Torino ad essere una città laboratorio. Come Torino affronta la questione demografica non è solo una questione etica, ma anche economica ed occupazionale".

Immigrazione e ius schoale

Per il sindaco politiche migratorie e ius scholae "non sono in contraddizione con le politiche di sostegno alla natalità, anzi viaggiano insieme e servono a fronteggiare il calo demografico continentale". Una posizione condivisa anche da Gianni Cortese (Uil), Domenico Lo Bianco (Cisl) e Igor Piotto (Cgil), per i quali si tratta di "due temi strettamente connessi e dai quali passa lo sviluppo futuro"