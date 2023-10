Il rapporto di Chainalysis suggerisce che i progressi di Hong Kong nel settore delle criptovalute potrebbero amplificare l'attività del mercato dell'Asia orientale; riflettori puntati su XRP e VC Spectra

Ultimamente, il mercato delle criptovalute è in fermento per l'aumento vertiginoso dell'attività delle criptovalute a Hong Kong, alimentato dal suo approccio normativo progressista. Secondo gli esperti, questo potrebbe rivoluzionare il panorama dell'Asia orientale. Nel frattempo, anche le principali altcoin Ripple (XRP) e VC Spectra (SPCT) sono in fermento. XRP detiene la posizione di altcoin più scambiata sulle piattaforme crittografiche statunitensi, mentre VC Spectra (SPCT) attira l'attenzione per la sua impressionante prevendita.

Esploriamo queste tendenze rialziste. Qual è l'acquisto migliore - XRP o SPCT?

Hong Kong ha il potenziale per rivoluzionare i mercati delle criptovalute dell'Asia orientale.

XRP entra in una corsa al rialzo come altcoin più scambiata sulle piattaforme cripto statunitensi.

VC Spectra (SPCT) emerge come una delle migliori monete DeFi con un potenziale ROI del 900%.

Hong Kong è pronta a guidare la rivoluzione crittografica dell'Asia orientale

Il 2 ottobre 2023, un rapporto di Chainalysis ha dimostrato che Hong Kong sta emergendo come attore chiave nel rilancio dell'attività delle criptovalute in Asia orientale. Il rapporto ha analizzato i dati delle transazioni di criptovalute dal luglio 2022 al giugno 2023 e ha rilevato che Hong Kong ha registrato circa 64 miliardi di dollari di transazioni di criptovalute nell'ultimo anno, diventando il quinto mercato di criptovalute più attivo al mondo.

Il rapporto attribuisce inoltre questa rinascita alla posizione progressista di Hong Kong sulla regolamentazione delle criptovalute e al suo attivo mercato over-the-counter. Ciò ha reso le criptovalute interessanti per gli investitori istituzionali e gli individui con un elevato patrimonio netto di tutta la regione.

Gli esperti suggeriscono che altri Paesi dell'Asia orientale, vedendo il successo del modello di Hong Kong, potrebbero essere più propensi ad adottare normative simili. Questo potrebbe portare a un aumento significativo dell'attività delle criptovalute nella regione e potrebbe aiutare l'Asia orientale a ristabilirsi come attore principale nel panorama globale delle criptovalute.

Ripple (XRP) sale a diventare l'altcoin più scambiata sulle piattaforme crittografiche statunitensi

Secondo le notizie su Ripple XRP, XRP, il token nativo della rete Ripple, è emerso come l'altcoin più scambiato sulle piattaforme crittografiche statunitensi nelle ultime settimane, superando Ethereum (ETH) e Bitcoin Cash (BCH). I dati di CoinMarketCap mostrano che il volume di scambi di XRP sulle borse statunitensi è aumentato di oltre il 50% nell'ultimo mese, in coincidenza con la pietra miliare del Ledger XRP che ha elaborato oltre 82 milioni di ledger.

La crescente influenza di XRP si è riflessa anche nella performance del prezzo della criptovaluta XRR. Tra l'11 settembre e il 4 ottobre 2023, il prezzo della criptovaluta XRP è passato da 0,46 a 0,53 dollari, segnando un aumento del 15%.

L'ascesa di XRP allo status di prima altcoin scambiata sulle piattaforme cripto statunitensi sottolinea la sua crescente importanza nel panorama degli asset digitali. Per questo motivo, gli analisti e gli esperti di mercato sono ottimisti sul prezzo della criptovaluta XRP, e molti prevedono che il token potrebbe raggiungere 0,60 dollari entro ottobre 2023.

L'aumento del prezzo di prevendita di VC Spectra (SPCT) guadagna trazione

Con un'ascesa rapida e notevole, VC Spectra (SPCT) ha catturato l'attenzione degli investitori come uno dei migliori progetti DeFi sin dal suo debutto in prevendita qualche mese fa. Questo progetto innovativo si posiziona come un hedge fund decentralizzato leader, specializzato in investimenti in progetti blockchain ad alto potenziale, e si differenzia per la condivisione dei profitti attraverso dividendi trimestrali distribuiti proporzionalmente ai titolari di token.

VC Spectra (SPCT) si trova attualmente nella fase 3 della prevendita e offre i token a 0,044 dollari ciascuno, segnando un incredibile aumento del 450% rispetto al prezzo iniziale di 0,008 dollari. Ciò che distingue ulteriormente VC Spectra (SPCT) è il suo obiettivo di prevendita, prossimo al prezzo finale di prevendita di 0,080 dollari, che riflette un notevole aumento di 10 volte rispetto all'offerta iniziale.

Ciò rappresenta un'opportunità entusiasmante per gli investitori, in quanto coloro che acquistano il token di VC Spectra (SPCT) al tasso attuale di 0,044 dollari possono realizzare un impressionante ritorno sull'investimento (ROI) dell'82% man mano che il progetto procede verso il prezzo finale di prevendita.

