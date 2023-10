Stipendi più alti e lavoro domenicale in straordinario: il 20 ottobre protesta Flaica-Cub contro l'Ikea di Collegno

Da qui è nata una battaglia vertenziale, che il 20 ottobre sfocerà in una protesta della Flaica-Cub davanti alle Ikea sparse su tutto il territorio nazionale. L'appuntamento davanti al negozio di Collegno è fissato dalle 6.30 alle 13 . Tra le richieste del sindacato " elevati aumenti salariali per contrastare l'inflazione e l'eliminazione del blocco del rinnovo contrattuale, fermo al 2019 ".

"Chiediamo poi - aggiungono - l'eliminazione degli stage, l'introduzione della 15° mensilità, il lavoro domenicale solo in straordinario e no all'obbligo di lavori nei festivi". La Flaica-Cub dice poi no alla mobilità libera tra i reparti e part time non inferiori alle 24 ore. Stop poi all'esternalizzazione dei servizi di pulizia, logistica, sorveglianza e montatori.